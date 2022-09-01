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В Сочи в День знаний открылась фотовыставка «Юные защитники Родины»

Общество
01.09.2022 20:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-v-den-znanij-otkrylas-fotovystavka-yunye-zashhitniki-rodiny
В Сочи в День знаний открылась фотовыставка «Юные защитники Родины»
Фото пресс-службы администрации Сочи

Экспозиция расположена на площади Южного мола Сочинского Морского порта и посвящена детям, которые в годы Великой Отечественной войны воевали на фронтах, были партизанами, разведчиками, медсестрами в тылу и в госпиталях.

По данным Российского военно-исторического общества, которое организовало выставку, в Великой Отечественной войне принимали участие более 400 тыс. детей и подростков.

«Это были «сыны» и «дочери» полков – воспитанники боевых частей и соединений, юнги, медицинские сестры, партизаны, подпольщики, разведчики. С появлением выставки на набережной Сочи еще большее количество наших соотечественников, которые приезжают на курорт со всей страны, узнает о подвигах этих детей», — рассказала директор департамента региональной политики РВИО Аяна Шойгу.

В церемонии открытия выставки приняли участие депутаты горсовета, участники сочинского отделения РВИО, жители и гости Сочи, школьники и студенты. В в Доме молодежи историки провели для школьников лекции. Это вторая выставка Российского военно-исторического общества в Сочи. Первая — «Женщины на войне 1941-1945» была посвящена подвигу женщин в годы войны, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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