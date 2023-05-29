В Краснодаре пройдет форум для НКО, посвященный правилам участия в грантовых конкурсах

Форум «Формула НКО. «Легкий старт» состоится 1 июня с 10:30 до 16:30 в инновационном центре «Аквариум» по улице Северной, 405.

На мероприятии представителям некоммерческих организаций расскажут, каким требованиям нужно соответствовать для участия в грантовых конкурсах, как правильно составить проектную заявку, подать и зарегистрировать ее. Также объяснят условия и порядок предоставления грантов, как контролировать их использование. Для участия в обучающем семинаре нужна предварительная регистрация. Пройти ее можно по этой ссылке.

Так, заявки на второй в 2023 году конкурс грантов губернатора Кубани можно присылать до 29 июня. В рамках этой инициативы на реализацию соцпроекта можно получить до 500 тыс. рублей. Всего в этом году планируют провести четыре таких конкурса, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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