В Краснодаре пройдет фестиваль «Zа спорт»
Спортивный фестиваль стартует 21 августа в 18:00 на Главной Городской площади. Принять участие может каждый желающий.
Испытать свои силы участники смогут в таких видах спорта, как зумба, спортивная борьба, армрестлинг, паркур, бокс.
Участникам расскажут об истории спорта, расскажут об основах и проведут открытые тренировки. Участники-активисты будут тренироваться и соревноваться вместе с жителями города.
Также для гостей организуют тренировку по зумбе, на которой участники отработают основные движения и разучат танец-флешмоб.
Читайте также: в Краснодаре 21 августа пройдет чемпионат по силовому экстриму «Самсон-2022».
Популярные новости
- Прогулки на сапсерфе в Краснодарском крае: 300 калорий в минус, заряд позитива в плюс
- Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
- Диетолог рассказала, кому и в каких случаях полезно пиво
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- Жители Адлерского района Сочи почувствовали землетрясение
- В центре Краснодара Mercedes ночью «собрал» две стоящие машины и врезался в столб