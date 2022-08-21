В Краснодаре пройдет фестиваль «Zа спорт»

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Спортивный фестиваль стартует 21 августа в 18:00 на Главной Городской площади. Принять участие может каждый желающий.

Испытать свои силы участники смогут в таких видах спорта, как зумба, спортивная борьба, армрестлинг, паркур, бокс.

Участникам расскажут об истории спорта, расскажут об основах и проведут открытые тренировки. Участники-активисты будут тренироваться и соревноваться вместе с жителями города.

Также для гостей организуют тренировку по зумбе, на которой участники отработают основные движения и разучат танец-флешмоб.

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