В Краснодаре пройдет фестиваль-выставка бездомных животных
Общество
10.11.2022 17:14
Фестиваль бездомных животных WOOF пройдет 19-20 ноября в арт-центре «Бронзовая лошадь» на улице Калинина, 291.
Забрать одну из 40 собак и 70 кошек можно только после заключения договора об ответственном содержании. Гостей ждут консультации специалистов и мастер-классы. На выставке будет открыт пункт сбора помощи для приютов. Туда можно принеси корм, миски и медикаменты. Вход на выставку свободный.
Выставка-пристройство собак пройдет 19 ноября с 11:00 до 19:00, кошек — 20 ноября с 11:00 до 19:00.
«Задача фестиваля — найти дом животным из приютов и познакомить жителей города с проблемой и возможностью помощи бездомным животным простыми способами», — сообщает пресс-служба фестиваля в соцсети «ВКонтакте».
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