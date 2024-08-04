В Краснодаре пройдет фестиваль, посвященный Дню физкультурника

Краевой фестиваль, посвященный Дню физкультурника, пройдет 9 и 10 августа в комплексе «Чемпион». В фестивале примут участие любители здорового образа жизни, тренеры и спортсмены, воспитанники спортшкол и ветераны отрасли.

В эти дни на территории комплекса проведут соревнования по разным видам спорта, эстафеты, семейные состязания, велопробеги и пропагандирующие здоровый образ жизни акции. Запланирована сдача нормативов всероссийского комплекса ГТО. В рамках праздничной программы наградят победителей и призеров комплексных соревнований, а также выступят творческие и спортивные коллективы края.

По словам вице-губернатора Александра Власова, День физкультурника по традиции объединяет не только профессиональных спортсменов, но и любителей активного образа жизни.

«Кубань традиционно является одним из лидеров в спортивной отрасли, чему свидетельствуют многочисленные победы и достижения кубанских спортсменов в различных дисциплинах. Все больше жителей региона постоянно занимаются физкультурой. На Кубани развивается спортивная инфраструктура, проводится множество массовых состязаний, турниров, спартакиад, мастер-классов. Это способствует популяризации различных видов спорта, воспитанию новых чемпионов, которые в дальнейшем будут представлять край и даже страну на спортивных аренах России и мира», — цитирует замглавы региона пресс-служба администрации Краснодарского края.

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