В Краснодаре пройдет благотворительный интерактивный фестиваль «Не просто Елка!»

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Детский новогодний благотворительный интерактивный фестиваль состоится 24 декабря 2022 года в 12:00 в ТРК «СБС Мегамолл».

Основной целью фестиваля является поддержка детей из семей военнослужащих, правоохранительных органов и участников СВО. На праздник также пригласят людей, вынужденных переехать на Кубань. Принять участие в проекте могут все неравнодушные граждане.

Проект включает в себя сбор и передачу нуждающимся 1 тыс. единиц одежды и предметов первой необходимости. Также в рамках фестиваля пройдут бесплатные мастер-классы, планируется анимационная программа, детские показы мод, выступления творческих и цирковых групп. Кроме того, в планах проведение hand-made ярмарки и розыгрыша призов. Участники получат памятные подарки и именные дипломы.

Организаторами фестиваля выступают Фонд развития Краснодарского края и Ассоциация дизайнеров Юга России при поддержке депутатского корпуса, Общественной палаты города Краснодара и Благотворительного Фонда «Кубанская семья».

Гендиректор Фонда развития Краснодарского края, муниципальный депутат Илья Шакалов отметил, что фестиваль станет настоящим праздником для детей и родителей.

«Новогоднее детское интерактивное мероприятие будет настоящим праздником и волшебной сказкой для детей и их родителей. С учетом того, что фестиваль называется «Не просто Елка!» будет организован сбор средств и предметов первой необходимости для поддержки нуждающихся и военнослужащих, а также мобилизованных ребят и их семей. Благодарим все социально ориентированные предприятия и организации за поддержку в столь не простое время. Вместе мы можем подарить детям яркие эмоции, радостные улыбки и отличное предновогоднее настроение», — цитирует Шакалова пресс-служба Фонда развития Краснодарского края.

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