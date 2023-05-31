В Краснодаре произошла вторая за день крупная энергоавария в Прикубанском округе

Сообщение о втором аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 31 мая около 18:10.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились подстанция «ВК-12» и еще 25 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц 9-й Тихой, Грушовой, Персиковой, Чернышева, Раздельной, Пионовой, Душистой, Зеленоградской, Ростовского шоссе, Депутатской, Ромашковой, Сквозной и Спокойной.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 31 мая около 18:00 из-за энергоаварии без света остались жители восьми улиц в Прикубанском округе Краснодара.