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В Краснодаре произошла вторая за день крупная энергоавария в Прикубанском округе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-proizoshla-vtoraya-za-den-krupnaya-energoavariya-v-prikubanskom-okruge
В Краснодаре произошла вторая за день крупная энергоавария в Прикубанском округе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение о втором аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 31 мая около 18:10.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились подстанция «ВК-12» и еще 25 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц 9-й Тихой, Грушовой, Персиковой, Чернышева, Раздельной, Пионовой, Душистой, Зеленоградской, Ростовского шоссе, Депутатской, Ромашковой, Сквозной и Спокойной.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 31 мая около 18:00 из-за энергоаварии без света остались жители восьми улиц в Прикубанском округе Краснодара.

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