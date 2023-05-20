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В Краснодаре произошла третья за день крупная энергоавария

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-proizoshla-tretya-za-den-krupnaya-energoavariya?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
В Краснодаре произошла третья за день крупная энергоавария
Фото Burak K, pexels.com

В Прикубанском округе краевой столицы днем 20 мая произошло аварийное отключение электроэнергии из-за повреждения на линии 6-10 кВ.

Обесточены ПС «КС-7 » и 34 трансформаторных подстанции.

Без света остались жители улиц Ивановской, Кизлярской, Ольгинской, Троицкой, Средней, Евдокии Сокол.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в Краснодаре отключились полсотни трансформаторных подстанций в Карасунском и Прикубанском округах. Часть потребителей, попавших в зону отключения, уже запитали.

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