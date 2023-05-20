В Краснодаре произошла третья за день крупная энергоавария

В Прикубанском округе краевой столицы днем 20 мая произошло аварийное отключение электроэнергии из-за повреждения на линии 6-10 кВ.

Обесточены ПС «КС-7 » и 34 трансформаторных подстанции.

Без света остались жители улиц Ивановской, Кизлярской, Ольгинской, Троицкой, Средней, Евдокии Сокол.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в Краснодаре отключились полсотни трансформаторных подстанций в Карасунском и Прикубанском округах. Часть потребителей, попавших в зону отключения, уже запитали.