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В Краснодаре произошла еще одна авария на электросетях, без света остались 10 улиц

Происшествия
27.11.2022 12:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-proizoshla-eshhe-odna-avariya-na-elektrosetyah-bez-sveta-ostalis-10-ulits
В Краснодаре произошла еще одна авария на электросетях, без света остались 10 улиц
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Аварийное отключение электроэнергии произошло 27 ноября в Карасунском округе.

«Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены подстанции «ПШ-402», «ПШ-403». Без электроэнергии остались улицы: Сормовская, Тюляева, 30-й Иркутской Дивизии, 8 Марта, Крайняя, Почтовая, Старокорсунская, Фадеева, 1 Мая, Украинская», — сообщили в ЕДДС.

На месте работает аварийная бригада.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 27 ноября в Прикубанском округе Краснодара из-за аварии на сетях отключились 12 подстанций.

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