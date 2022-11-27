В Краснодаре произошла еще одна авария на электросетях, без света остались 10 улиц

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Аварийное отключение электроэнергии произошло 27 ноября в Карасунском округе.

«Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены подстанции «ПШ-402», «ПШ-403». Без электроэнергии остались улицы: Сормовская, Тюляева, 30-й Иркутской Дивизии, 8 Марта, Крайняя, Почтовая, Старокорсунская, Фадеева, 1 Мая, Украинская», — сообщили в ЕДДС.

На месте работает аварийная бригада.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 27 ноября в Прикубанском округе Краснодара из-за аварии на сетях отключились 12 подстанций.