В Краснодаре произошла авария на ЛЭП в Западном округе

Сообщение об энергоаварии в Западном округе поступило из ЕДДС Краснодара 15 февраля около 19:30.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключилась ПС «ЮЗ-214» и еще 9 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц 1-я и 2-я Линия, Бабушкина, Рылеева, Урицкого, Каляева и других.

Аварийная бригада устраняет последствия повреждения, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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