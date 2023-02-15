В Краснодаре произошла авария на ЛЭП в Западном округе
Происшествия
15.02.2023 19:42
Сообщение об энергоаварии в Западном округе поступило из ЕДДС Краснодара 15 февраля около 19:30.
Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключилась ПС «ЮЗ-214» и еще 9 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц 1-я и 2-я Линия, Бабушкина, Рылеева, Урицкого, Каляева и других.
Аварийная бригада устраняет последствия повреждения, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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