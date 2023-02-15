Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались жители нескольких улиц в Прикубанском округе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-energoavarii-bez-sveta-ostalis-zhiteli-neskolkih-ulits-v-prikubanskom-okruge
В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались жители нескольких улиц в Прикубанском округе
Фото Burak K, pexels.com

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 15 февраля в 17:35.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключилась подстанция «СВ-353» и еще 19 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Есенина, Шолохова, Солнечной, Российской, Аксайской, 40 лет Победы и других.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: жители 7 улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Концерт Александра Реввы в Краснодаре отменили
Концерт Александра Реввы в Краснодаре отменили
В Сочи произошел пожар в конном клубе «Мустанг», огонь уничтожил 400 кв. метров
В Сочи произошел пожар в конном клубе «Мустанг», огонь уничтожил 400 кв. метров
В Краснодарском крае девочка полгода ходила с пулей в сонной артерии
В Краснодарском крае девочка полгода ходила с пулей в сонной артерии
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
На строительство нового мусорного полигона под Краснодаром направят 1,2 млрд рублей
На строительство нового мусорного полигона под Краснодаром направят 1,2 млрд рублей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. Конфискованных у жителя Краснодарского края рысей поселили в Московском зоопарке
  5. Банк России в марте продлит ограничения на снятие наличной валюты
  6. Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
Прямой эфир
Мы в соцсетях