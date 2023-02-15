В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались жители нескольких улиц в Прикубанском округе

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 15 февраля в 17:35.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключилась подстанция «СВ-353» и еще 19 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Есенина, Шолохова, Солнечной, Российской, Аксайской, 40 лет Победы и других.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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