В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались жители нескольких улиц в Прикубанском округе
Происшествия
15.02.2023 18:03
Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 15 февраля в 17:35.
Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключилась подстанция «СВ-353» и еще 19 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Есенина, Шолохова, Солнечной, Российской, Аксайской, 40 лет Победы и других.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
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