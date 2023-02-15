Жители 7 улиц в центре Краснодара остались без света из-за аварии
Происшествия
15.02.2023 12:24
Аварийное отключение электричества в Западном округе произошло утром 15 февраля.
Из-за повреждения на линии оказались обесточены ПС «ДЛ-16» и 9 трансформаторных подстанций. В результате без света остались жители улиц: Гаврилова, Одесской, Морской, Гаражной, Рашпилевской, Аэродромной и Брянской.
На месте аварии работает бригада энергетиков. Ориентировочное время восстановления подачи электроэнергии в центре города уточняют, сообщает ЕДДС Краснодара.
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