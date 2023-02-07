Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре произошла авария на ЛЭП в Центральном округе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-proizoshla-avariya-na-lep-v-tsentralnom-okruge
В Краснодаре произошла авария на ЛЭП в Центральном округе
Фото «Кубань 24»

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии поступило в ЕДДС Краснодара 7 февраля около 18:15.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключилась подстанция «Ю-10А ЗРУ» и еще 10 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Ким, Линейной, Ставропольской, Кавказской, Адыгейской Набережной и других.

Аварийная бригада уже приступили к ликвидации последствий повреждения, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

Читайте также: в Геленджике около 2 тыс. человек остались без света из-за непогоды.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Более 280 человек погибли при сильнейших землетрясениях в Турции
Более 280 человек погибли при сильнейших землетрясениях в Турции
Досрочное освобождение криминального авторитета Шакро Молодого опровергли правоохранители Кубани
Досрочное освобождение криминального авторитета Шакро Молодого опровергли правоохранители Кубани
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Сафари-парк в Сочи: что будет с животными после разорения парка
Сафари-парк в Сочи: что будет с животными после разорения парка
На городских парковках Краснодара начали очищать номера машин от посторонних предметов
На городских парковках Краснодара начали очищать номера машин от посторонних предметов
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  2. Врачи ампутировали обе стопы фигуристу Роману Костомарову
  3. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  4. Застрявших на трассе между Геленджиком и Новороссийском водителей грузовиков обеспечили горячей пищей
  5. Краснодарский край отмечает девятилетие открытия ХХII Зимних Олимпийских игр в Сочи
  6. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
Прямой эфир
Мы в соцсетях