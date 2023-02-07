В Краснодаре произошла авария на ЛЭП в Центральном округе

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии поступило в ЕДДС Краснодара 7 февраля около 18:15.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключилась подстанция «Ю-10А ЗРУ» и еще 10 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Ким, Линейной, Ставропольской, Кавказской, Адыгейской Набережной и других.

Аварийная бригада уже приступили к ликвидации последствий повреждения, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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