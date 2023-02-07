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В Геленджике около 2 тыс. человек остались без света из-за непогоды

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-okolo-2-tys-chelovek-ostalis-bez-sveta-iz-za-nepogody
В Геленджике около 2 тыс. человек остались без света из-за непогоды
Фото t.me/BogodistovAA

Об этом сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов.

Непогода бушует на курорте с 6 февраля. По состоянию на 13:00 7 февраля без электричества остаются около 2 тыс. человек.

«Работают электро-монтажные бригады по восстановлению линий электропередачи», — написал Богодистов в Telegram.

Мэр напомнил об отмене занятий в школах и сообщил о переносе итогового собеседования по русскому языку для 9 классов на 15 марта.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в школах Новороссийска и Геленджика 8 февраля отменят занятия из-за непогоды.

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