В Краснодаре произошел пожар в трехэтажном здании на улице Зиповской
Происшествия
13.02.2023 15:28
Сообщение о возгорании в трехэтажном здании на улице Зиповской поступило в МЧС 13 февраля в 14:39.
На место прибыли пожарные расчеты. Установлено, что произошло возгорание на третьем этаже трехэтажного здания. Объявлен пожар по второму рангу. На тушение подали два ствола «Дельта», работает два звена газодымозащитной службы. На месте развернули штаб пожаротушения, создали два боевых участка.
В 15:07 пожар локализовали на площади 40 кв. м. В 15:10 — ликвидировали открытый огонь, в 15:34 — потушили полностью. На месте работали 44 спасателя и 15 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Читайте также: при пожаре в бараке в Сочи погиб пожилой мужчина.
Популярные новости
- Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- Нигерийский игрок «Краснодара» Олусегун признался, что его любимые слова на русском — грубые
- Привезти и не дать уничтожить: как краснодарские волонтеры помогают фронту
- Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75