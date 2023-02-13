В Краснодаре произошел пожар в трехэтажном здании на улице Зиповской

Сообщение о возгорании в трехэтажном здании на улице Зиповской поступило в МЧС 13 февраля в 14:39.

На место прибыли пожарные расчеты. Установлено, что произошло возгорание на третьем этаже трехэтажного здания. Объявлен пожар по второму рангу. На тушение подали два ствола «Дельта», работает два звена газодымозащитной службы. На месте развернули штаб пожаротушения, создали два боевых участка.

В 15:07 пожар локализовали на площади 40 кв. м. В 15:10 — ликвидировали открытый огонь, в 15:34 — потушили полностью. На месте работали 44 спасателя и 15 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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