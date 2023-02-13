При пожаре в бараке в Сочи погиб пожилой мужчина

Трагедия произошла днем 12 февраля в поселке Дагомыс на улице Старошоссейной.

Предварительно, в одной из квартир одноэтажного барака произошло возгорание. Увидев огонь, соседи вызвали спасателей. Прибывшие на место пожарные потушили огонь и обнаружили в квартире тело 70-летнего мужчины, который был хозяином этой квартиры.

По данному факту сотрудники следственного отдела по Лазаревскому району начали проведение доследственной проверки. Следователи опросили очевидцев и осмотрели место происшествия. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначили судебно-медицинскую и пожаро-техническую экспертизы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании поступило в МЧС в 13:35. Прибыв на место, спасатели выяснили, что горит одноэтажный жилой дом барачного типа. Пламя охватило 420 кв. метров. Пожарные эвакуировали 30 человек. В 14:26 пламя удалось локализовать. В 14:55 — ликвидация открытого горения. В тушении принимали участие 41 человек и 13 единиц техники.