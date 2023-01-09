В Краснодаре произошел пожар в одноэтажном частном доме на площади 50 кв. метров
Происшествия
09.01.2023 08:23
Сообщение о возгорании частного дома на улице Буденного поступило в МЧС 8 января в 21:10.
Пожарные подразделения прибыли на место и установили, что горит одноэтажный жилой дом. Площадь пожара составляла 50 кв. м. В 21:27 огонь локализовали, в 21:46 — ликвидировали открытое горение. В 22:04 возгорание полностью потушили.
Во время пожара никто не пострадал. На месте работали 20 пожарных и 5 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По словам очевидцев в соцсетях, тушение пожара осложнил пожарный люк, который примерз к дороге.
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