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В Краснодаре произошел пожар в одноэтажном частном доме на площади 50 кв. метров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-proizoshel-pozhar-v-odnoetazhnom-chastnom-dome-na-ploshhadi-50-kv-metrov
В Краснодаре произошел пожар в одноэтажном частном доме на площади 50 кв. метров
Скриншот с видео t.me/chp_krd

Сообщение о возгорании частного дома на улице Буденного поступило в МЧС 8 января в 21:10.

Пожарные подразделения прибыли на место и установили, что горит одноэтажный жилой дом. Площадь пожара составляла 50 кв. м. В 21:27 огонь локализовали, в 21:46 — ликвидировали открытое горение. В 22:04 возгорание полностью потушили.

Во время пожара никто не пострадал. На месте работали 20 пожарных и 5 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По словам очевидцев в соцсетях, тушение пожара осложнил пожарный люк, который примерз к дороге.

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