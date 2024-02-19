В Краснодаре произошел пожар в квартире многоэтажки

Сообщение о возгорании на улице Восточно-Кругликовской поступило в МЧС 19 февраля в 13:51.

Пожарные выехали на место и установили, что горит квартира в восьмиэтажном доме. В 14:06 пожар локализовали, в 14:13 — полностью потушили. Площадь возгорания составила 20 кв. м. При пожаре никто не пострадал, спасли одного человека.

Возгорание тушили 12 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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