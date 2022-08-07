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В Краснодаре произошел пожар в хозпостройке на улице Седина

Происшествия
07.08.2022 12:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-proizoshel-pozhar-v-hozpostrojke-na-ulitse-sedina
В Краснодаре произошел пожар в хозпостройке на улице Седина
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение о пожаре на улице Седина поступило 7 августа в 6:13. На место незамедлительно выехали пожарные.

Прибыв на место в 6:18, они установили, что горит хозяйственная постройка на площади 40 кв. м. В 6:24 пожар локализовали на той же площади, в 6:31 ликвидировали открытое горение. Последствия пожара устранили в 6:50.

Пострадавших и эвакуированных нет.

В тушении пожара участвовали от МЧС России 18 человек  личного состава и шесть единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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