В Краснодаре произошел пожар в хозпостройке на улице Седина
Происшествия
07.08.2022 12:10
Сообщение о пожаре на улице Седина поступило 7 августа в 6:13. На место незамедлительно выехали пожарные.
Прибыв на место в 6:18, они установили, что горит хозяйственная постройка на площади 40 кв. м. В 6:24 пожар локализовали на той же площади, в 6:31 ликвидировали открытое горение. Последствия пожара устранили в 6:50.
Пострадавших и эвакуированных нет.
В тушении пожара участвовали от МЧС России 18 человек личного состава и шесть единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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