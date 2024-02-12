В Краснодаре произошел пожар в бане на Адыгейской набережной

Сообщение о возгорании на Адыгейской набережной поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона 12 февраля в 17:14.

Пожарные расчеты прибыли на место и установили, что горит банный комплекс. В 17:43 огонь локализовали, в 18:15 пожар полностью потушили. Площадь возгорания составила 60 кв. м. При пожаре никто не пострадал.

На месте работали 20 человек личного состава и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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