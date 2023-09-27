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В Краснодаре произошел пожар на стройплощадке

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-proizoshel-pozhar-na-strojploshhadke
В Краснодаре произошел пожар на стройплощадке
Фото t.me/tipichkras

Сообщение о возгорании на улице Круговой поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 26 сентября в 21:35.

Пожарные прибыли на место в 21:41 и установили, что загорелся банер и строительные материалы. Площадь возгорания составила 70 кв. м.

К ликвидации пожара привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По словам очевидцев в соцсетях, горел забор вокруг строительной площадки.

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