В Краснодаре произошел пожар на стройплощадке

Сообщение о возгорании на улице Круговой поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 26 сентября в 21:35.

Пожарные прибыли на место в 21:41 и установили, что загорелся банер и строительные материалы. Площадь возгорания составила 70 кв. м.

К ликвидации пожара привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По словам очевидцев в соцсетях, горел забор вокруг строительной площадки.

Читайте также: поле с сухой травой горит на площади 600 кв. метров под Анапой.