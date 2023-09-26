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Поле с сухой травой горит на площади 600 кв. метров под Анапой

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pole-s-suhoj-travoj-gorit-na-ploshhadi-600-kv-metrov-pod-anapoj
Фото t.me/mchs0101

Сообщение о возгорании на улице Восточной в станице Гостагаевской поступило диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона 26 сентября в 12:21.

Пожарные прибыли на место в 12:41 и установили, что загорелась сухая трава. Площадь пожара составляет 600 кв. м.

В ликвидации возгорания участвуют 18 человек личного состава и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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