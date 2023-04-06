В Краснодаре произошел конфликт между учениками 3 класса гимназии
О произошедшем между учениками конфликте 5 апреля сообщила мама пострадавшей школьницы.
По словам женщины, ее дочь, которая учится в 3 классе гимназии № 40 в Краснодаре, систематически избивает одноклассник. У девочки остаются ссадины и синяки.
«По данным департамента образования, действительно, конфликт между детьми был. После всего случившегося в классе было проведено анкетирование, тестирование, а также собеседование со всеми учениками. Была проведена индивидуальная беседа со школьником, который был замешан в конфликте, и его матерью. После беседы были даны подробные рекомендации о недопустимости подобных конфликтов в будущем», — сообщает Telegram-канал МЦУ Краснодар.
В ведомстве отметили, что провести беседу с девочкой пока что не удалось, так как ее мама не дала на это своего согласия.
«В дальнейшем департамент образования попытается решить данный конфликт и еще раз организовать необходимую встречу со всеми его участниками», — сообщили в МЦУ Краснодар.
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