В Краснодаре проголосовала глава регионального Центра «серебряного» волонтерства Мариетта Емтыль

Видео канала «Кубань 24»

На избирательном участке, организованном на базе педагогического колледжа Краснодара, свой голос пришла отдать руководитель регионального Центра «серебряного» волонтерства Кубани Мариетта Емтыль.

Общественная деятельница не пропускает ни одни выборы. По ее словам, таким образом она участвует в определении будущего Краснодарского края.

«Считаю, что это активная гражданская позиция. И каждый раз, после каждого голосования мы входим в новый этап жизни с надеждой на лучшее, на то, что наши чаяния будут услышаны, наши предложения будут реализованы», — сказала Мариетта Емтыль.

Избирательный участок работает в штатном режиме. Как и все остальные, он будет открыт до 11 сентября вплоть до 20:00.

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