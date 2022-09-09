В Краснодаре проголосовала глава регионального Центра «серебряного» волонтерства Мариетта Емтыль
Политика
09.09.2022 13:32
На избирательном участке, организованном на базе педагогического колледжа Краснодара, свой голос пришла отдать руководитель регионального Центра «серебряного» волонтерства Кубани Мариетта Емтыль.
Общественная деятельница не пропускает ни одни выборы. По ее словам, таким образом она участвует в определении будущего Краснодарского края.
«Считаю, что это активная гражданская позиция. И каждый раз, после каждого голосования мы входим в новый этап жизни с надеждой на лучшее, на то, что наши чаяния будут услышаны, наши предложения будут реализованы», — сказала Мариетта Емтыль.
Избирательный участок работает в штатном режиме. Как и все остальные, он будет открыт до 11 сентября вплоть до 20:00.
Читайте также: мэр Сочи Алексей Копайгородский проголосовал на выборах депутатов ЗСК седьмого созыва.
Популярные новости
- Выборы под наблюдением: что и кому можно делать на избирательных участках, а чего нельзя?
- Водоканал Сочи опубликовал «засорный» рейтинг районов курорта
- Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- Приложение для отслеживания транспорта в Краснодаре планируют доработать в течение полугода
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?