В Краснодаре прогнозируют короткие дожди, которые не повлияют на теплую погоду

На погоду в крае окажет влияние периферия циклона — сейчас он раскручивается над севером Каспия.

«Он подбросит в регион очаги коротких дождей, однако они не смогут заметно повлиять на температуру, и показания термометров останутся выше климатической нормы», — написал ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус в Telegram.

Существенных осадков в краевом центре не ожидается. Воздух прогреется до +20…22 °С, ветер будет дуть западный 4–9 м/с. Атмосферное давление вырастет до 763 мм рт. ст. В субботу столбики термометров вырастут до +19…21 °С, осадков не ожидается, пишут «Метеовести».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани ожидаются весенние заморозки до -2 °С.