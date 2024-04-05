Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Краснодаре прогнозируют короткие дожди, которые не повлияют на теплую погоду

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-prognoziruyut-korotkie-dozhdi-kotorye-ne-povliyayut-na-tepluyu-pogodu
В Краснодаре прогнозируют короткие дожди, которые не повлияют на теплую погоду
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

На погоду в крае окажет влияние периферия циклона — сейчас он раскручивается над севером Каспия.

«Он подбросит в регион очаги коротких дождей, однако они не смогут заметно повлиять на температуру, и показания термометров останутся выше климатической нормы», — написал ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус в Telegram.

Существенных осадков в краевом центре не ожидается. Воздух прогреется до +20…22 °С, ветер будет дуть западный 4–9 м/с. Атмосферное давление вырастет до 763 мм рт. ст. В субботу столбики термометров вырастут до +19…21 °С, осадков не ожидается, пишут «Метеовести».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани ожидаются весенние заморозки до -2 °С.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях