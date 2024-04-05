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На Кубани ожидаются весенние заморозки до -2 °С

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-ozhidayutsya-vesennie-zamorozki-do-2-s
На Кубани ожидаются весенние заморозки до -2 °С
Фото t.me/mingochskk

Утром 5 апреля местами в крае ожидаются заморозки в воздухе -1…-2 °С.

В связи с этим на поверхности почвы растет риск повреждения и гибели сельхозкультур — цветков и завязей плодовых семечковых и косточковых культур, а также теплолюбивых растений.

Специалисты рекомендуют укрыть растения полимерной пленкой, соломой или нетканым материалов для защиты от заморозков. Молодые всходы необходимо укрыть материалом с малой теплопроводностью — пузырчатой пленкой, грубой гофрированной бумагой, тростниковыми или соломенными матами, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в центральной и южной части Кубани отопительный сезон завершат 15 апреля.

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