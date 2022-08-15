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В Краснодаре профессиональные футболисты будут проводить бесплатные тренировки для детей

Спорт
15.08.2022 21:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-professionalnye-futbolisty-budut-provodit-besplatnye-trenirovki-dlya-detej
В Краснодаре профессиональные футболисты будут проводить бесплатные тренировки для детей
Фото Ильи Гнатышина

Первое такое занятие футболисты любительского клуба «Кубань» провели 14 августа при содействии руководителя проекта «Волонтеры здоровья» Станислава Гринева и депутата ЗСК Олега Бойченко.

В дальнейшем тренировки на регулярной основе будут проводить на площадках по улицам Димитрова, Ставропольской и Бершанской. Чтобы принять участие, достаточно будет прийти на спортивную площадку.

Расписание ближайших занятий:

  • 18 августа, 17:00 — Димитрова, 127;
  • 20 августа, 10:00 — Бершанской, 74;
  • 25 августа, 17:00 — Димитрова, 127;
  • 27 августа, 10:00 — Ставропольская, 248 А.

«В Краснодаре много новых спортивных площадок, есть база для занятий спортом, но теперь нужно организовать мероприятия по обучению ребят, чем мы, собственно, сейчас активно занимаемся», — сообщил Олег Бойченко.

Станислав Гринев отметил, что при поддержке спортсменов дети смогут с ранних лет учиться играть в футбол и в дальнейшем заниматься им на профессиональном уровне.

«Приобщение к спорту с раннего детства дает человеку физическую закалку, подготавливает к жизненным трудностям. Футбол — отличная игра, которая помогает развивать не только физические способности, но и воспитывает в человеке честность, умение приходить на выручку и подчинять свои действия интересам команды на поле», — прокомментировал Гринев.

Любительский футбольный клуб «Кубань» организовали профессиональные спортсмены в 2019 году. На счету «Кубани» по меркам любительского футбола уже есть несколько крупных побед.

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