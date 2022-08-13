В Краснодарском крае прошло более 500 спортивных мероприятий к Дню физкультурника

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

В краснодарском комплексе «Чемпион» состоялась торжественная церемония награждения лучших работников спортивной отрасли.

«Кубань по праву является одним из ведущих регионов по развитию спорта в стране. В крае работает 275 физкультурно-спортивных организаций. В них проходят подготовку более 210 тыс. человек под руководством свыше 5 тыс. тренеров. Действует свыше 16 тыс. штатных работников физической культуры и спорта», — рассказал заместитель главы региона Александр Власов.

В учреждениях спортивной направленности идет подготовка по 97 видам спорта.

«В преддверии профессионального праздника наградили лучших спортсменов, тренеров, ветеранов, сотрудников спортивных школ и центров олимпийской подготовки. Всех тех, кто своим трудолюбием, мастерством и упорством вывели кубанский спорт на лидирующие позиции в России», – добавил министр спорта края Серафим Тимченко.

В рамках церемонии вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени за большой вклад в развитие отечественного спорта теннисистке Елене Весниной и тренеру Сергею Веснину. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоена тренер «Центра паралимпийской подготовки» Жанна Щербакова. Звание «Мастер спорта России международного класса» присвоили Марии Михайловой, Станиславу Зипунову, Александру Коробову, Антону Корнюшину, Софии Тюриковой, Рафаэлю Юсупову, Марине Щербаковой. Медалями «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края» II и III степени наградили Петроса Гаспаряна, Юрия Голубенко, Сергея Зырянова. Еще пятерым вручили почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Краснодарского края».

В Чистяковской роще работало более 20 тематических и интерактивных зон по популярным видам спорта. Прошли мастер-классы известных спортсменов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.