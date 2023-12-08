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В Краснодаре проезд в трех маршрутах подорожает с 23 декабря

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-proezd-v-treh-marshrutah-podorozhaet-s-23-dekabrya
В Краснодаре проезд в трех маршрутах подорожает с 23 декабря
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Один из частных перевозчиков Краснодара перенес дату повышения стоимости проезда.

Перевозчик сообщил в департамент транспорта и дорожного хозяйства о том, что тариф на маршрутах № 25, 30 и 37 вырастет не с 9 декабря, а с 23 декабря, сообщает пресс-служба администрации Краснодара в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 16 декабря до 45 рублей вырастет стоимость проезда на автобусе № 85, курсирующем между поселком Российским и микрорайоном Кирпичный завод. В ближайшее время цена на проезд вырастет и на других коммерческих маршрутах города. Информационные письма об этом в департамент транспорта Краснодара подали четыре перевозчика.

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