До 45 рублей подорожает проезд в маршрутках Краснодара

Информацию об этом пассажиры заметили накануне в объявлениях в общественном транспорте города.

Глава «Союза транспортников Кубани» Иван Петров подтвердил «Кубань 24», что уже с 16 декабря до 45 рублей вырастет стоимость проезда на автобусе № 85, курсирующем между поселком Российским и микрорайоном Кирпичный завод.

«С момента последнего повышения цены за проезд прошел почти год. За который существенно подорожало топливо – около 10%. Плюс, негативно отразилось на отрасли и перебои с поставками дизельного топлива в крае», — сказал он.

По словам Петрова, в ближайшее время цена на проезд вырастет и на других коммерческих маршрутах города. Информационные письма об этом в департамент транспорта Краснодара подали четыре перевозчика.

Глава «Союза транспортников Кубани» добавил, что в последнее время заметно выросла стоимость подержанных и новых автобусов. При этом детали на них подорожали на 15%, а на отдельные позиции — на 50%. Все эти факторы подтолкнули перевозчиков к индексации цен на проезд.

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