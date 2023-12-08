Генпрокуратура проверит резкий рост цен на куриные яйца в России

В последние недели стоимость куриных яиц заметно увеличилась во всех регионах РФ. За год средняя розничная цена на продукт выросла более чем на 40%. Это вызвало неприятное удивление у населения.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил организовать проверки по пресечению нарушений закона при ценообразовании на социально значимый продукт питания. В ведомстве провели заседание межведомственной группы для противодействию картелям, в котором приняли участие сотрудники ФАС, Минсельхоза, Минпромторга и птицеводческого союза.

Прокурорам в регионах РФ поручили проверить работу производителей куринцых яиц и продавцов и принять необходимые меры в случае выявления нарушений, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.