В Краснодаре проектируют 25 школ и 46 детских садов

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Школы, детские сады и спорткомплексы проектируют и строят в Краснодаре при поддержке губернатора региона Вениамина Кондратьева.

По данным департамента строительства Краснодара, в рамках нацпроекта «Образование» сейчас идет строительство 7 школ, по нацпроекту «Демография» возводятся несколько детских садов.

Сейчас разрабатывают проекты 25 школ и 46 детских садов. Для жителей Музыкального микрорайона проектируют школу на 1 тыс. 550 мест на улице Григория Пономаренко, а также школу на 300 мест на улице Российской. Готов проект школы на 1 тыс. 100 мест в 1-м Кипарисовом проезде поселка Северного. Продолжается проектирование детсада на 280 мест на улице Эгейской.

До конца года в Краснодаре начнут строить 4 школы, 3 детских сада и спорткомплекс. К концу декабря краевой столице будут строиться 17 школ, 35 детских садов и 2 спортобъекта, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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