В Армавире проектирование нового учебного блока на 400 мест завершат в ноябре

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Получить положительное заключение экспертизы по проекту нового трехэтажного учебного блока для начальной школы на улице Азовской, 20 в Армавире планируют до конца года.

В настоящее время ведутся проектные работы. Завершить их планируют в ноябре.

Дополнительный корпус начальных классов на 400 мест построят на территории школы № 4. Здание будет полностью автономным. В нем разместят столовую, медкабинет, спортзал, помещения для групповых занятий и пост охраны. Кроме того, на территории школы построят площадку для проведения линеек и торжественных мероприятий. Организуют хозяйственную и физкультурно-спортивную зоны.

В новом учебном году на Кубани учеников приняли девять новых школ. До конца года построят еще восемь учебных учреждений. До конца 2024 года планируют возвести еще 29, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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