В Краснодаре проект Южного скоростного периметра отправили на доработку
Общество
29.08.2022 16:05
Документацию по планировке территории от улицы Бородинской до Воронежской отправили на доработку после общественных обсуждений.
Официальное постановление опубликовали на сайте мэрии. Утверждение проекта строительства дороги назначено на октябрь.
Свои замечания и предложения жители вносили с 14 по 20 июля. Заключение о результатах опубликованы в том числе на сайте администрации города.
Строительство дороги предусмотрено в генплане. Протяженность скоростного пути составит 10 км.
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