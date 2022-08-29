В Краснодаре проект Южного скоростного периметра отправили на доработку

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Документацию по планировке территории от улицы Бородинской до Воронежской отправили на доработку после общественных обсуждений.

Официальное постановление опубликовали на сайте мэрии. Утверждение проекта строительства дороги назначено на октябрь.

Свои замечания и предложения жители вносили с 14 по 20 июля. Заключение о результатах опубликованы в том числе на сайте администрации города.

Строительство дороги предусмотрено в генплане. Протяженность скоростного пути составит 10 км.

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