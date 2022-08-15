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Дальний западный обход Краснодара: строители уже уложили 34 из 52,5 км нижнего слоя асфальта

Общество
15.08.2022 11:07
Ссылка https://kuban24.tv/item/dalnij-zapadnyj-obhod-krasnodara-stroiteli-uzhe-ulozhili-34-iz-52-5-km-nizhnego-sloya-asfalta
Видео канала «Кубань 24»

Подрядчик объекта показал кадры строительства, снятые при помощи дрона. Известно, что на новой дороге не будет светофоров. Полосы встречного движения разделит ограничитель.

Все сделано так, чтобы разные потоки автомобилей не пересеклись на одном уровне.

«На данном участке выполнены работы по устройству земельного полотна и дорожной одежды съездов транспортной развязки, ведутся работы по строительству левой консольной части плиты проезжей части путепровода и устройству армогрунтовых подпорных стен», — сообщил заместитель руководителя проектов Александр Путинцев.

Самые сложные объекты стройки — это так называемые искусственные сооружения. Наиболее ответственные участки — мосты через реки. Работы здесь ведут в строгом согласовании с краевым минприроды. Монтаж пролетных строений уже завершается, рабочие приступают к укладке плиты проезжей части.

Ежедневно на масштабном проекте задействованы более 800 человек и 300 единиц техники. Завершить Дальний западный обход Краснодара планируют в 2023 году.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Дальний западный обход Краснодара планируют открыть на полгода раньше запланированного срока.

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