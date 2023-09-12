В Краснодаре продолжают рекультивировать мусорный полигон площадью более 14 га

Все работы идут согласно графику в рамках федеральной программы «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

По словам врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслава Шапошника, за ходом работ можно следить в режиме реального времени при помощи камер, установленных на полигоне. На объекте задействовали 12 человек, для которых оборудован бытовой городок, а также 7 единиц техники.

На полигоне уже завершили работы по созданию геодезической основы и опорной геодезической сети. Сейчас специалисты приступили к вертикальной планировке тела полигона с перемещением и уплотнением отходов, формируют откосы и осуществляют приемку грунта последующей пересыпки.

Кроме того, на объекте стартовала работа по устройству защитного экрана, обустройству системы сбора и отведения фильтрата, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», краснодарский мусорный полигон ликвидируют к концу 2024 года.