В Краснодаре продолжают рекультивировать мусорный полигон площадью более 14 га
Все работы идут согласно графику в рамках федеральной программы «Чистая страна» нацпроекта «Экология».
По словам врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслава Шапошника, за ходом работ можно следить в режиме реального времени при помощи камер, установленных на полигоне. На объекте задействовали 12 человек, для которых оборудован бытовой городок, а также 7 единиц техники.
На полигоне уже завершили работы по созданию геодезической основы и опорной геодезической сети. Сейчас специалисты приступили к вертикальной планировке тела полигона с перемещением и уплотнением отходов, формируют откосы и осуществляют приемку грунта последующей пересыпки.
Кроме того, на объекте стартовала работа по устройству защитного экрана, обустройству системы сбора и отведения фильтрата, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», краснодарский мусорный полигон ликвидируют к концу 2024 года.