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Краснодарский мусорный полигон ликвидируют к концу 2024 года 

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-musornyj-poligon-likvidiruyut-k-kontsu-2024-goda
Краснодарский мусорный полигон ликвидируют к концу 2024 года 
Фото t.me/shaposhnik_v

Об этом 5 июля сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник во время рабочей поездки на территорию полигона в Краснодаре.

Полигон ТКО рекультивируют в рамках регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

«Рекультивация объекта идет по намеченному плану в соответствии с графиком. К концу 2024 года полигон ТКО должен быть полностью ликвидирован. А в будущем эту территорию можно будет использовать для практических нужд», — написал Вячеслав Шапошник в своем Telegram-канале.

Врио министра также добавил, что после этого посетит объект рекультивации в Славянске-на-Кубани и проведет совещание по вопросу рекультивации полигонов на территории региона.

Читайте также: мусорный полигон рекультивируют по нацпроекту в Горячем Ключе до конца 2024 года.

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