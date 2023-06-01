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Мусорный полигон рекультивируют по нацпроекту в Горячем Ключе до конца 2024 года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/musornyj-poligon-rekultiviruyut-po-natsproektu-v-goryachem-klyuche-do-kontsa-2024-goda
Мусорный полигон рекультивируют по нацпроекту в Горячем Ключе до конца 2024 года
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Рекультивация мусорного полигона в Горячем Ключе ведется в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Работы по ликвидации свалки в настоящее время выполнены более чем на 20%.

Об этом 1 июня сообщил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин.

«На объекте обустроили временный городок для рабочих, установили освещение и временное ограждение. Приступили к очистке прилегающей территории. Задействовано 14 единиц спецтехники» — сказал Прошунин.

Ликвидацию полигона планируют завершить до конца 2024 года.

Также в рамках проекта «Чистая страна» рекультивируют свалки в Славянском районе и Краснодаре. Кроме того, в текущем году по проекту «Генеральная уборка» запланировали ликвидацию свалки в селе Кабардинка, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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