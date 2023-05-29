В Геленджике продолжают рекультивировать мусорный полигон в селе Кабардинка

Работы идут в рамках федерального проекта «Генеральная уборка».

Мусорный полигон в Кабардинке начал работать в 1973 году, последние 5 лет его не использовали. Всего на свалке скопилось 1,6 млн т отходов.

Уже выполнили работы по формированию рельефа. Продолжают уплотнять грунт и откосы, выполняют вертикальную планировка территории. Работы идут в две смены, в них задействованы 50 человек и спецтехника.

После технического этапа на месте свалки по периметру высадят деревья. Площадь озеленения бывшего полигона составит 92 %, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в крае сейчас идет работа над проектами рекультивации свалок в Анапе, Апшеронске, а также в Успенском, Кореновском и Белореченском районах.