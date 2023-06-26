В Краснодаре продолжается ремонт теплосети в Комсомольском микрорайоне

Ремонт теплосети продолжается в районе улиц Симферопольской, Сормовской, Онежской, Восточной и 2-й Заречной.

Уже выполнена большая часть работ по направлению «ТЭЦ-КМР». Специалисты укладывают новые трубы в районе улицы Онежской.

Всего прямом и обратном направлениях уложат более 2,9 км новой теплосети. Трубы с диаметром 600 мм увеличивают до 700 мм.

На время работ перекрыли часть второстепенных улиц, прилегающих к улице Онежской. Но основах улицах работы ведут без перекрытия движения.

После замены теплосети риск аварийных отключений горячей воды снизится, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», до 31 июля движение на двух улицах Краснодара будет перекрыто из-за ремонта на теплосетях.