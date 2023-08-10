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В Краснодаре продлили экстренное предупреждение о высокой пожароопасности

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-prodlili-ekstrennoe-preduprezhdenie-o-vysokoj-pozharoopasnosti
В Краснодаре продлили экстренное предупреждение о высокой пожароопасности
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

По данным ЕДДС Краснодара, действие экстренного предупреждения продлено до 11 августа.

По данным синоптиков, 10 и 11 августа в столице Кубани сохранится высокая пожароопасность 4-го класса, сообщает ЕДДС Краснодара.

Кроме того, 10 августа местами в юго-западных районах края сохранится, а в центральных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность 5-го класса.

На Черноморском побережье 10 августа также сохранится высокая пожароопасность 4-го класса, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: сильные дожди с грозой и градом ожидаются в Краснодарском крае с 9 по 12 августа.

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