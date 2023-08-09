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Сильные дожди с грозой и градом ожидаются в Краснодарском крае с 9 по 12 августа

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/silnye-dozhdi-s-grozoj-i-gradom-ozhidayutsya-v-krasnodarskom-krae-s-9-po-12-avgusta
Сильные дожди с грозой и градом ожидаются в Краснодарском крае с 9 по 12 августа
Фото PublicDomainPictures, pixabay.com

По прогнозу синоптиков, погода в регионе начнет меняться уже вечером 9 августа. На смену сильному зною придут долгожданные осадки.

В течение суток 10, 11 и 12 августа на Кубани местами ожидаются ливни с градом, грозой и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с. В связи с ухудшением погодных условий в регионе объявили штормовое предупреждение.

Жителям и гостям края рекомендовали в ближайшие дни внимательно следить за изменениями погоды и соблюдать необходимые меры предосторожности. При возникновении ЧС необходимо звонить на номера: 101 или 112, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Несмотря на прогнозируемые осадки температура воздуха в дневные часы сохранится на уровне +35 °С. В четверг, 10 августа воздух на Кубани днем прогреется до +31…36 °С, а ночью опустится до +19…24 °С.

В горах днем +23…28 °С, ночью +14…19 °С. Ветер западный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

На Черноморском побережье будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный с переходом на южный 6-11 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. Днем воздух прогреется до +28…33 °С, а ночью опустится до +21…26 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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