В Краснодаре продажи детских карнавальных костюмов в ноябре выросли в 2,5 раза

Большей популярностью пользуются костюмы Снегурочки и лисички у девочек, пирата и зайчика — у мальчиков.

Перед новогодними утренниками в краевом центре выросли продажи и аренда карнавальных костюмов для детей. По данным пресс-службы «Авито», в 2,5 раза увеличился спрос на покупку костюмов и в 2 раза на прокат.

В ноябре больше всего покупали наряд Снегурочки — 5% от всех продаж. В среднем, его стоимость составила 1 тыс. рублей. На втором месте — костюм лисы с 3% продаж. Средняя стоимость была 1 тыс. 200 рублей. На третьем месте оказался костюм принцессы. Он тоже стоил в среднем 1 тыс. рублей.

В пятерку также вошли костюмы Эльзы из мультфильма «Холодное сердце» и мышки — по 2% от всех продаж. Такие костюмы можно было приобрести по 800 рублей.

Для мальчиков чаще всего приобретали наряд зайчика — 9% продаж. В среднем, его стоимость составила 600 рублей. На втором месте — костюм снеговика со средней ценой 700 рублей. На третьем месте наряд пирата — 8% продаж и цена в 600 рублей. По 2% от продаж набрали костюмы медведя и Человека-паука.

Кроме того, у краснодарцев на 18% вырос интерес к организации утренников. Аниматоров горожане хотят видеть на празднике в костюмах снежинки, Снегурочки и Деда Мороза, а также Эльфа и Снеговика, сообщает kuban.aif.ru.

