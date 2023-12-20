В Краснодаре продают раритетную новогоднюю звезду для елки за 1,5 млн рублей

Объявление о продаже новогодней звезды для елки из СССР разместили на одном из маркетплейсов 17 декабря.

«Раритетная красная звезда СССР. Состояние б/у», — говорится в объявлении.

Владелец товара оценил елочное украшение в виде пятиконечной красной звезды в 1,5 млн рублей.

В Краснодаре доступны для покупки и другие раритетные украшения для новогодней елки. Их стоимость варьируется от 200 тыс. до 1 млн рублей. Советские игрушки уже считаются коллекционными, поэтому пользуются высоким спросом у россиян.

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