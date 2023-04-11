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Погоны с парадного кителя Сталина продают за 1 млн рублей в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pogony-s-paradnogo-kitelya-stalina-prodayut-za-1-mln-rublej-v-krasnodare
Погоны с парадного кителя Сталина продают за 1 млн рублей в Краснодаре
Фото из объявления

Такое объявление появилось на одном из маркетплейсов еще в марте. Продавец из Краснодара утверждает, что продает оригинальные погоны Василия Сталина и готов подтвердить это заключением исторической экспертизы.

«Погоны Василия Иосифовича Сталина с парадного кителя. Он подарил их своей соседке в Казани, по адресу улица Гагарина, 105, где сын вождя проживал последние годы», — говорится в объявлении.

Автор объявления утверждает, что эти погоны были выкуплены у сестры соседки. Он оценил погоны с парадного кителя Василия Сталина в 1 млн рублей.

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