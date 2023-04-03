Спекулянты начали продавать QR-коды для посещения Японского сада в парке «Краснодар»

Новую локацию в парке «Краснодар» открыли 30 марта. Каждый день перед входом в Японский сад выстраиваются огромные очереди из посетителей.

Это связано с тем, что для посещении новой локаций действуют ограничения: одновременно в саду могут находиться не более 200 человек, а попасть в него можно только по специальному QR-коду. Забронировать прогулку по одному QR-коду можно максимум на 4 человека.

Накануне в соцсетях появилась информация, что из-за невероятного ажиотажа 2 апреля закончились QR-коды для посещения Японского сада. На больших очередях в локацию решили заработать спекулянты. Они начали продавать коды доступа для его посещения на маркетплейсах.

«QR-код в Японский сад. Временные промежутки абсолютно все. От 5 скидка. Стоимость 1 Qr-кода — 500 рублей», — говорится в одном из таких объявлений.

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