В Краснодаре продали на торгах нежилой дом застройщика-банкрота «Таурас-96»

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, принадлежащее застройщику-банкроту ООО Фирма «Таурас-96» здание на улице Аксайской продали на открытых торгах.

Нежилой четырехэтажный дом площадью 8,5 тыс. кв. м, введенный в эксплуатацию 8 лет назад, выставляли на торги в июле с начальной ценой в 84,8 млн рублей. В итоге его продали за 36,1 млн рублей. Победителем аукциона стал Роман Сугасян.

Еще три нежилых помещения на улице Черкасской, принадлежащие обанкротившемуся застройщику, выставлены на торги отдельными лотами. Их начальная стоимость составляет от 213 тыс. до 551,7 тыс. рублей, пишет «Коммерсантъ».