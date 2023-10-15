В Краснодаре продали на торгах нежилой дом застройщика-банкрота «Таурас-96»
По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, принадлежащее застройщику-банкроту ООО Фирма «Таурас-96» здание на улице Аксайской продали на открытых торгах.
Нежилой четырехэтажный дом площадью 8,5 тыс. кв. м, введенный в эксплуатацию 8 лет назад, выставляли на торги в июле с начальной ценой в 84,8 млн рублей. В итоге его продали за 36,1 млн рублей. Победителем аукциона стал Роман Сугасян.
Еще три нежилых помещения на улице Черкасской, принадлежащие обанкротившемуся застройщику, выставлены на торги отдельными лотами. Их начальная стоимость составляет от 213 тыс. до 551,7 тыс. рублей, пишет «Коммерсантъ».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ООО «Таурас-96» зарегистрировали в Краснодаре в 1996 году. Компания занималась строительством жилых и нежилых зданий. Застройщик возводил многоэтажки в северной части города — на улицах Черкасской, Восточно-Кругликовской, Понтийской и Семигорской. Все дома компания достроить не смогла. Проблемные многоэтажки «Таурас-96» достраивало ООО «СпецСтройКубань». В 2016 году в суд поступил иск о банкротстве застройщика. В 2018 году в отношении руководителя стройфирмы возбудили уголовное дело. По данным следствия, директор компании-застройщика с 2013 по 2017 год брала деньги дольщиков, но не использовала их на строительство. Общий ущерб составил более 1 млрд рублей. Литеры 6 и 7 долгостроя были достроены в 2021 году. Литер 3 литер долгостроя «Таурас-96» ввели в эксплуатацию в сентябре 2023 года.