Более 153 км сетей ливневых канализаций прочистили в Краснодаре в 2022 году

Специалисты обследовали и прочистили коллекторы диаметром от 10 до 200 см, общая протяженность — 153,1 км.

Кроме того, прочистили 6 тыс. 591 дождеприемный колодец, вывезли 582,9 куб. м ила и откачали 6 тыс. 873 куб. м дождевой воды.

Параллельно в краевой столице продолжалась модернизация сетей ливневой канализации. За год отремонтировали или построили 1 тыс. 591,5 м коллекторов, 364 м ливнеприемных лотков, 395 люков и 56 колодцев.

Например, завершили строительство нового участка ливневки на улице Гудимы в районе Суворова. Также отремонтировали почти 60 м ливневой канализации на улице Северной. В подземном переходе на пересечении Московской и Петра Метальникова установили четыре стационарных насоса для откачки воды мощностью 2 куб. м в час.

Кроме того, в 2022 году обследовали 1 тыс. 244 адреса и выявили 83 незаконных врезки в систему ливневой канализации, 31 из них затампонировали.

Подробную информацию о работах по содержанию и очистке ливневой канализации можно посмотреть в специальном разделе, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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