Мэр Новороссийска: средства, запланированные на новогодние украшения, направили на ливневки

Об этом 5 декабря глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в своих соцсетях.

По словам мэра, в январе после подтоплений он посетил проблемные участки города и принял решение о том, чтобы запланированные на новогоднее оформление города средства направить на обустройство систем ливнеотведения.

«Сегодня лично проверил, как завершились работы в Приморском внутригородском районе. Работы, проведенные на магистральных коллекторах улиц Шиллеровской и Луначарского, помогут избежать подтоплений четырех детских садов, которые серьезно страдали в период затяжных ливневых дождей в предыдущие годы», — написал Андрей Кравченко в Telegram.

Он добавил, что удалось решить проблему с подтоплением частного сектора в селах Цемдолина и Борисовка. Ликвидировал аварийную ситуацию на газопроводе, которую вызвала неустроенная ливневка.

Андрей Кравченко сообщил также о том, что в селе Борисовка достраивают детский сад на 240 мест. До конца года поставят оборудование. Здесь появятся 65 рабочих мест.

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