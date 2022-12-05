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Мэр Новороссийска: средства, запланированные на новогодние украшения, направили на ливневки

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mer-novorossijska-sredstva-zaplanirovannye-na-novogodnie-ukrasheniya-napravili-na-livnevki
Мэр Новороссийска: средства, запланированные на новогодние украшения, направили на ливневки
Фото t.me/kravchenko_glava_nvrsk

Об этом 5 декабря глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в своих соцсетях.

По словам мэра, в январе после подтоплений он посетил проблемные участки города и принял решение о том, чтобы запланированные на новогоднее оформление города средства направить на обустройство систем ливнеотведения.

«Сегодня лично проверил, как завершились работы в Приморском внутригородском районе. Работы, проведенные на магистральных коллекторах улиц Шиллеровской и Луначарского, помогут избежать подтоплений четырех детских садов, которые серьезно страдали в период затяжных ливневых дождей в предыдущие годы», — написал Андрей Кравченко в Telegram.

Он добавил, что удалось решить проблему с подтоплением частного сектора в селах Цемдолина и Борисовка. Ликвидировал аварийную ситуацию на газопроводе, которую вызвала неустроенная ливневка.

Андрей Кравченко сообщил также о том, что в селе Борисовка достраивают детский сад на 240 мест. До конца года поставят оборудование. Здесь появятся 65 рабочих мест.

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