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В Краснодаре привели в порядок улицу им. Лаперуза

Общество
16.09.2022 20:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-priveli-v-poryadok-ulitsu-im-laperuza
В Краснодаре привели в порядок улицу им. Лаперуза
Фото пресс-службы администрации Краснодара.

На дороге около новой школы по улице им. Адмирала Крузенштерна завершили грейдирование.

На участке протяженностью 1,5 км по улице им. Лаперуза расчистили и уплотнили основание земельного полотна. Также обновили гравийное покрытие на участке от Комарова до Дорожной.

Также сейчас на Лаперуза расчищают территорию для дальнейшего обустройства тротуара на участке от Комарова до Адмирала Серебрякова. Здесь уложат плитку и сделают уличное освещение, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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